Аукцион на обустройство площадки для выгула собак в Пензе признан несостоявшимся Общество

Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. Электронный аукцион, который был объявлен управлением ЖКХ Пензы с целью определения подрядчика для обустройства вблизи дома №45 на улице Карпинского площадки для выгула собак, признан несостоявшимся.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в определенные заказчиком сроки поступила единственная заявка от ООО «Профторг».

Единая комиссия рассмотрела ее и приняла решение признать участника аукциона и поданную им заявку несоответствующими требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации, размещенной на портале госзакупок.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале июля управление ЖКХ Пензы объявило электронный аукцион по определению подрядчика для обустройства площадки для выгула собак на улице Карпинского — между домом №45 и дорогой.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 303 тыс. 635 рублей 64 копейки. В качестве источника финансирования был указан бюджет города.

Работы требовалось выполнить в период по 14 сентября 2021 года.