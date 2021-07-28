В ПФР разъяснили, как учитываются доходы семьи при назначении новых выплат нуждающимся Общество

Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. Представители отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области разъяснили, как учитываются доходы семьи при назначении двух новых видов пособий — на ребенка 8–16 лет родителям, которые в одиночку воспитывают детей, и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выплата может быть назначена, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. В Пензенской области эта величина составляет 9 тыс. 610 рублей. При оценке нуждаемости учитываются доходы и имущество семьи, а также правило нулевого дохода», — говорится в сообщении пресс-службы отделения ПФР по Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 28 июля.

В нем уточняется, что сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, при этом отсчет данного периода начинается за четыре месяца до даты подачи заявления.

Из текста следует, что при обращении за выплатой в июле 2021 года будут учитываться доходы с марта 2020-го по февраль 2021-го, а если в августе текущего года — с апреля 2020-го по март 2021-го.

Читайте также

Прожиточный минимум в Пензенской области на 2021 год установлен на уровне 9 тыс. 610 рублей

«Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на 12 месяцев и на количество членов семьи. В состав семьи при оценке нуждаемости включаются родители, дети до 18 лет, дети до 23 лет, если они учатся на очном отделении (кроме детей, состоящих в браке)», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что правило нулевого дохода предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка — стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии, или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами, причем такие периоды должны составлять не менее 10 месяцев от учитываемого периода.

«При подаче заявления никаких дополнительных документов, подтверждающих доходы, представлять не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно проверяет все сведения по электронным каналам межведомственного взаимодействия. Представить дополнительные сведения о доходах понадобится только в том случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства либо самозанятые, а также если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения», — отмечается в тексте.