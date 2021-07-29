EN
12:29:03 Четверг, 29 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Администрация Кузнецка объявила о запуске проекта «Народная инициатива»

11:06 | 29.07.2021 | Общество

Печать

Кузнецк, 29 июля 2021. PenzaNews. Администрация Кузнецка Пензенской области объявила о запуске проекта «Народная инициатива», в рамках которого каждый желающий может внести свой вклад в улучшение жизни в городе.

Администрация Кузнецка объявила о запуске проекта «Народная инициатива». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Приветствуются идеи и предложения в самых разных областях: направленные на улучшение городского пространства, благоустройство, охрану окружающей среды, связанные с социальной сферой или повышением качества образования, развитием науки, культуры», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем добавляется, что изложить свои идеи необходимо в специальной форме, перейти на которую можно с помощью баннера «Народная инициатива» на главной странице.

«Зарегистрированная инициатива обязательно будет рассмотрена, и по ней будет принято решение», — подчеркивается в тексте.

В нем отмечается, что порядок работы по проектам неравнодушных кузнечан будет прописан в положении, которое в настоящее время находится в стадии подготовки.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе у двух женщин изъято 90 свертков с наркотиком Умер первый директор пензенской школы высшего спортивного мастерства Михаил Новиков
В Пензенской области за сутки зарегистрированы 235 случаев заражения коронавирусом и 22 летальных исхода Жительница Пензы лишилась около 440 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже
Пензенская команда примет участие в первенстве России по регби-7 среди юношей до 18 лет Ольга и Евгения Фролкины в свой день рождения завоевали «серебро» Олимпиады в Токио
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама