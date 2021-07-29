Администрация Кузнецка объявила о запуске проекта «Народная инициатива» Общество

Кузнецк, 29 июля 2021. PenzaNews. Администрация Кузнецка Пензенской области объявила о запуске проекта «Народная инициатива», в рамках которого каждый желающий может внести свой вклад в улучшение жизни в городе.

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«Приветствуются идеи и предложения в самых разных областях: направленные на улучшение городского пространства, благоустройство, охрану окружающей среды, связанные с социальной сферой или повышением качества образования, развитием науки, культуры», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем добавляется, что изложить свои идеи необходимо в специальной форме, перейти на которую можно с помощью баннера «Народная инициатива» на главной странице.

«Зарегистрированная инициатива обязательно будет рассмотрена, и по ней будет принято решение», — подчеркивается в тексте.

В нем отмечается, что порядок работы по проектам неравнодушных кузнечан будет прописан в положении, которое в настоящее время находится в стадии подготовки.