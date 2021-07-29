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В мэрии обсудили концепцию озеленения Пензы

16:03 | 29.07.2021 | Общество

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Пенза, 29 июля 2021. PenzaNews. Разработка концепции озеленения Пензы стала главной темой совещания, состоявшегося в городской администрации.

В мэрии обсудили концепцию озеленения Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его участники обсудили, в частности, корректировку перечня особо охраняемых территорий местного значения, в который ранее вошли участки, где были зафиксированы какие-либо зеленые насаждения.

«Территории должны соответствовать критериям по биологическому разнообразию, особой природной ценности. Это могут быть геологические и палеонтологические объекты, уникальные природные комплексы. При анализе данного перечня будем выявлять соответствие или несоответствие критериям, исключать некоторые территории, которые были в списке, и дополнять его новыми», — сказала начальник управления градостроительства и архитектуры Пензы Нина Кутырева.

Она также проинформировала присутствующих о работе по выявлению муниципальных территорий, на которых можно обустроить небольшие зоны отдыха.

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«Жители жалуются, что негде отдохнуть в шаговой доступности, а зеленые территории, по сути, есть, но они в настоящее время заброшены, не соответствует требованиям эстетики и культуры. Важно зафиксировать границы этих небольших участков в ЕГРН [едином государственном реестре недвижимости], в зависимости от площади придать им статус скверов, бульваров — территорий общего пользования. Тогда можно дальше включать участки в разработку концепции, эскизных проектов, ПСД [проектно-сметной документации], запрашивать финансирование на их развитие», — отметила Нина Кутырева.

По ее словам, существующие особо охраняемые территории местного значения, городские леса, а также будущие зоны отдыха в жилых микрорайонах составят единую систему озеленения Пензы.

«Это большая и масштабная работа, которая станет подготовкой к дополнительным изменениям в генплан и правила землепользования и застройки», — цитирует Нину Кутыреву пресс-служба мэрии.

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