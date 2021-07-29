В Пензенской области с начала сезона от укусов клещей пострадали более 2 тыс. человек Общество

Пенза, 29 июля 2021. PenzaNews. 2 тыс. 96 человек пострадали от укусов клещей в Пензенской области с начала сезона активности членистоногих, которое в 2021 году пришлось на первые числа апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

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«В отношении всех обратившихся приняты стандартные меры профилактики», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что по состоянию на 29 июля на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) лабораторно исследовано 1 тыс. 425 клещей, снятых с людей.

«В 210 из них обнаружены возбудители ИКБ», — уточняется в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что в январе-июне 2021 года в Пензенской области диагностировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.