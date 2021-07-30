В Пензе старт фестиваля «Кинометрия» перенесен из-за погодных условий Общество

Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Старт фестиваля «Кинометрия», который должен был состояться накануне вечером в строящемся жилом комплексе «Лугометрия» на улице Ульяновской в Пензе, пришлось перенести из-за погодных условий.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», первый киносеанс под открытым небом запланирован на предстоящее воскресенье, 1 августа. Гости мероприятия увидят военную драму «Ржев».

Далее показы будут проводиться по четвергам.

В период по 16 сентября вниманию пензенцев будут представлены отечественные и зарубежные фильмы из коллекции видеосервиса Wink — «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Маленькие секреты большой компании», «Мой брат — супергерой», «Дружить по-русски», «Космос», «Поли», «Мой друг мистер Персиваль» и «Сестренка».

Организаторы фестиваля «Кинометрия» — «Ростелеком» и ГК «Территория жизни».