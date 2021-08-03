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В Пензе на аукцион по отлову бродячих животных никто не заявился

10:14 | 03.08.2021 | Общество

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Пенза, 3 августа 2021. PenzaNews. Ни одной заявки не поступило на объявленный управлением ЖКХ Пензы электронный аукцион на оказание услуг по отлову, содержанию и дальнейшему использованию животных без владельцев на территории города с начальной (максимальной) ценой 500 тыс. рублей.

В Пензе на аукцион по отлову бродячих животных никто не заявился. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так как на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки, [...] электронный аукцион признан несостоявшимся», — говорится в протоколе заседания комиссии УЖКХ Пензы от 3 августа.

Предполагалось, что по результатам торгов будет заключен контракт, рассчитанный на период по 20 декабря текущего года.

Ранее соответствующие контракты заключались с МУП по очистке города.

Один из них, действовавший в период по 30 июня, был подписан 2 апреля. Его цена составила 300 тыс. рублей. При этом муниципальное унитарное предприятие тогда стало единственным участником процедуры отбора исполнителя.

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