В Пензе акцией «Подготовь ребенка к школе!» планируется охватить около 900 детей Общество

Пенза, 3 августа 2021. PenzaNews. Около 900 детей планируется охватить областной благотворительной акцией «Подготовь ребенка к школе!» в Пензе. Об этом сообщила начальник городского социального управления Ирина Федонина.

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«Планируем оказать помощь в подготовке к новому учебному году 899 школьникам, из которых 378 — первоклассники», — сказала она в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 3 августа.

По информации пресс-службы администрации Пензы, в настоящее время составлен реестр семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на профилактическом учете. В зависимости от потребностей в преддверии нового учебного года им планируется передать ранцы, форму или наборы школьных принадлежностей. Тем, кто впервые сядет за парту, будут подарены наборы первоклассника.