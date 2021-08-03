EN
20:11:31 Вторник, 3 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе акцией «Подготовь ребенка к школе!» планируется охватить около 900 детей

15:02 | 03.08.2021 | Общество

Печать

Пенза, 3 августа 2021. PenzaNews. Около 900 детей планируется охватить областной благотворительной акцией «Подготовь ребенка к школе!» в Пензе. Об этом сообщила начальник городского социального управления Ирина Федонина.

В Пензе акцией «Подготовь ребенка к школе!» планируется охватить около 900 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Планируем оказать помощь в подготовке к новому учебному году 899 школьникам, из которых 378 — первоклассники», — сказала она в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 3 августа.

По информации пресс-службы администрации Пензы, в настоящее время составлен реестр семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на профилактическом учете. В зависимости от потребностей в преддверии нового учебного года им планируется передать ранцы, форму или наборы школьных принадлежностей. Тем, кто впервые сядет за парту, будут подарены наборы первоклассника.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области получено около 880 тыс. тонн зерновых и зернобобовых Житель Астрахани подозревается в краже товара из магазина электроники в Пензе
Мельниченко положительно оценил проект по открытию пиццерии на средства соцконтракта Умер Геннадий Соколов
В Пензенской области за сутки подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом Пензенцы могут выбрать участок для голосования
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама