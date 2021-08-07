В Пензе состоялась церемония вручения государственных и региональных наград Общество

Пенза, 7 августа 2021. PenzaNews. Церемония вручения государственных и региональных наград состоялась в губернаторском доме Пензы в субботу, 7 августа.

Фото: Pnzreg.ru

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден директор ООО «Маякпринт» Владимир Голубев.

Регалии заслуженного работника культуры Российской Федерации вручены преподавателю по классу скрипки пензенского колледжа искусств Руфине Глазман.

Благодарности президента России удостоены сотрудники ООО «Пенза-Стройком» — производитель работ Алексей Андрияшкин и монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций Алексей Шмонин, а также плотник ООО «Отделстрой» Виталий Логинов.

Орденом «За заслуги перед Пензенской областью» I степени награждены гимнаст Денис Аблязин, член президиума исполкома татарской национально-культурной автономии региона Ильдар Акчурин и председатель реготделения Союза пенсионеров России Екатерина Баннова.

Орденом «За заслуги перед Пензенской областью» II степени отмечены участник Великой Отечественной войны Евгений Козич и заведующий кафедрой «Терапия» лечебного факультета медицинского института Пензенского государственного университета Валентин Олейников.

Медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» удостоены гендиректор АО «Завод «Элетех» Сергей Ефремов, руководитель центра экономической истории Института российской истории РАН Виктор Кондрашин, директор ООО «Мебельная компания «Лером» Роман Лега, профессор кафедры «Приборостроение» ПГУ Евгений Мокров, заместитель председателя пензенского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Геннадий Тамбовцев.

Почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской» награждены врач-офтальмолог высшей категории Валентина Бурмистрова, председатель региональной общественной организации по развитию военно-патриотического движения «Воинское братство» Игорь Строителев, глава Пензастата Максим Уханов и гендиректор АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» Вячеслав Фунтиков.

Почетной грамотой главы региона отмечены директор общественной организации «Пензенский союз потребителей (городской)» Ольга Антонова, директор ГКУ «Шемышейское лесничество» Виктор Афонин, глава Колышлейского района Анатолий Вазеров, гендиректор ООО «Агрокомплекс «Терновский» Василий Волков, генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов, ректор ПензГТУ Дмитрий Пащенко, председатель областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Галина Попадюк и проректор по непрерывному образованию и трудоустройству ПГУ Владимир Симагин.

Благодарности губернатора удостоены главврач пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Максим Баженов, гендиректор ООО «Сурская мебель» Павел Бояркин, руководитель ООО «Дуслык» Рифат Исянов, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, начальник управления соцзащиты населения администрации Неверкинского района Светлана Ильичева, глава управления социальной защиты населения администрации Иссинского района Татьяна Юрина, гендиректор АО «Компания «Домостроитель» Иван Куликов, гендиректор ООО «Керенское» Вадинского района Иван Ломовцев и полковник в отставке Вячеслав Широков, сообщает пресс-служба облправительства.