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Мельниченко показал домашнюю кошку Алису, лишившуюся лапы из-за крысы

13:07 | 08.08.2021 | Общество

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Пенза, 8 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко показал интернет-пользователям домашнюю кошку Алису, лишившуюся задней лапы после укуса крысы.

Мельниченко показал домашнюю кошку Алису, лишившуюся лапы из-за крысы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня Всемирный день кошек. Делюсь историей наших любимцев. Алису привел Тимка, когда она была маленьким котенком. Она живет с нами уже 4 года», — написал глава региона в Instagram, сопроводив сообщение видео.

«Зимой этого года ее укусила в заднюю лапку крыса. Началась гангрена. Месяц моя супруга ее выхаживала, но лапку пришлось ампутировать. Кошка выздоровела и сейчас очень бодра и активна. Мы ее очень любим и зовем «наша кошка-трехножка», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко показал интернет-пользователям котов Тимку и Кузю, а также собак Геральда и Криса.

По словам Олега Мельниченко, всех своих животных он взял с улицы.

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