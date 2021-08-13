В Пензенской области учрежден почетный знак губернатора «За сохранение исторической памяти» Общество

Пенза, 13 августа 2021. PenzaNews. Почетный знак губернатора Пензенской области «За сохранение исторической памяти» учрежден в соответствии с постановлением главы региона №137 от 12 августа.

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Документом утверждено положение о почетном знаке.

В нем прописано, что данный почетный знак является формой поощрения граждан за заслуги в проведении поисковой, исторической и военно-патриотической работы, в патриотическом воспитании; за оказание помощи и поддержки поисковым клубам, историческим обществам, организациям военно-патриотической и патриотической направленности.

Кроме того, он будет вручаться за создание произведений и объектов культурно-исторического назначения в области краеведения, литературы, театрального дела и драматургии, живописи, монументалистики и архитектуры; за заслуги по сохранению исторической памяти в учебном процессе образовательных организаций; за плодотворную деятельность в архивном и музейном деле; за заслуги по сохранению национальной идентичности и успешную патриотическую работу национально-культурной автономии.

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Решение о награждении почетным знаком «За сохранение исторической памяти» будет приниматься губернатором. При этом соответствующее ходатайство могут вносить руководители исполнительных органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, а также коллективы организаций.

Почетный знак будет иметь форму круга диаметром 32 мм с выпуклыми бортиками с обеих сторон. Он будет изготавливается из латуни. На лицевой стороне предусмотрено рельефное изображение верхней части монумента воинской и трудовой славы пензенцев, по окружности — рельефная надпись «За сохранение исторической памяти».

На оборотной стороне будут размещены: рельефное изображение герба Пензенской области — в центральной части, лаврового венка — по окружности, порядковый номер — внизу.