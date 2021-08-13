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В полиции призвали пензенцев быть внимательнее при выборе алкоголя

18:04 | 13.08.2021 | Общество

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Пенза, 13 августа 2021. PenzaNews. Представители управления МВД России по Пензенской области призвали жителей региона быть внимательнее при выборе алкоголя.

В полиции призвали пензенцев быть внимательнее при выборе алкоголя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2020 году из незаконного оборота оперативниками было изъято свыше 14 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции и только за 7 месяцев 2021 года — уже около 4 тыс. литров», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления МВД России.

В нем отмечается, что контрафактный и нелегальный алкоголь доставляется на территорию Пензенской области из разных регионов страны.

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«Через доверенных лиц такая продукция реализуется более мелкими партиями по ценам, значительно ниже установленных министерством финансов Российской Федерации», — поясняется в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что в легальную торговую сеть указанная продукция, как правило, не поставляется.

«В этой связи хотелось бы обратиться к нашим гражданам с рекомендацией приобретать алкоголь по возможности в сетевых магазинах. Низкая цена, смазанная или непропечатанная этикетка — это признаки, которые должны насторожить, и это говорит, что это перед вами контрафакт. При покупке алкоголя необходимо обращать внимание на наличие федеральных специальных марок и QR-кода. Кроме того, на мобильный телефон можно установить приложение «Честный знак», которое позволит определить легальность приобретаемого товара», — сказано в сообщении.

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