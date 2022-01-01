Прожиточный минимум в Пензенской области на 2022 год установлен на уровне 10 тыс. 38 рублей Общество

Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. Величина прожиточного минимума на душу населения в Пензенской области на 2022 год установлена в размере 10 тыс. 38 рублей, для трудоспособного населения — 10 тыс. 941 рубля, пенсионеров — 9 тыс. 381 рубля, детей — 10 тыс. 402 рублей. Соответствующее постановление регионального правительства №500-пП подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Установить по представлению министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области на 2022 год величину прожиточного минимума на душу населения — 10 тыс. 38 рублей, для трудоспособного населения — 10 тыс. 941 рубль, пенсионеров — 9 тыс. 381 рубль, детей — 10 тыс. 402 рубля», — сказано в документе.

В нем добавляется, что контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы трудовых отношений.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по предварительным сведениям, по итогам 2020 года доля населения Пензенской области, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составила 13%. По официальной информации, за чертой бедности живут 167,8 тыс. человек.