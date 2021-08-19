В пензенском госархиве введен в эксплуатацию новый сканер Общество

Пенза, 19 августа 2021. PenzaNews. Специалист корпорации «Элар» произвел настройку и подключение сканера «ЭларСкан», поставленного в ГБУ «Государственный архив Пензенской области».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также проведено обучение работников учреждения, во время которого продемонстрированы все возможности нового оборудования.

Ожидается, что сканер позволит значительно сократить продолжительность работ по оцифровке ревизских сказок Пензенской губернии, необходимость в которой назрела давно.

Затем архивисты планируют перейти к метрическим книгам — самому востребованному документу в читальном зале госархива. Генеалогический бум последнего времени привел к значительному ухудшению состояния этих документов, что вынудило ограничить доступ посетителей читального зала к ним. Оцифровка документов позволит сделать их доступными для большего числа пользователей архивной информации.

Согласно сведениям, размещенным на сайте комитета по делам архивов Пензенской области, для работы на планетарном сканере в штат госархива введена новая штатная единица — ставка главного специалиста.