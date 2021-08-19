Учрежден почетный знак губернатора Пензенской области «Сурский рубеж» Общество

Пенза, 19 августа 2021. PenzaNews. Памятный знак губернатора Пензенской области «Сурский рубеж» учрежден в регионе. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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Согласно положению, которое утверждено данным постановлением, памятный знак является формой поощрения граждан за организацию работ и самоотверженный труд при строительстве Сурского рубежа на территории Пензенской области в период с 1941 по 1942 год, участников восстановления народного хозяйства региона в послевоенные годы — с 1945-го по 1956-й, а также за вклад в сохранение памяти о трудовом подвиге участников строительства Сурского рубежа.

«Для целей настоящего положения термин «Сурский рубеж» означает предназначавшийся для задержания гитлеровских войск оборонительный стратегический объект, возводимый с 1941 по 1942 год на территории Пензенской области», — поясняется в документе.

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В нем добавляется, что ходатайство о награждении памятным знаком смогут вносить руководители исполнительных органов государственной власти региона, органов местного самоуправления муниципальных образований, а также организаций.

Памятный знак будет выполнен в форме круга диаметром 32 мм высоким рельефом из латуни с чернением аверса.

В центре аверса — в малом круге, выделенном бортиком, — будет размещено изображение тружеников тыла и строителей Сурского рубежа на фоне пашни и производственного здания. В центре — женщина, держащая в правой руке серп, левой рукой прижимающая к груди сноп. Слева от женщины — рабочий у станка, справа — девочка-подросток. В верхней части памятного знака будет размещена надпись «Сурский рубеж». В нижней на ленте — симметричное изображение годов 1941 и 1945, слева — колосья, справа — часть шестерни.

На оборотной стороне по центру будет размещено изображение герба Пензенской области, по окружности — точки.