Монтаж новых остановочных павильонов в Пензе планируется завершить к октябрю — мэрия Общество

Пенза, 20 августа 2021. PenzaNews. Работы по установке новых остановочных павильонов в Пензе, запланированные на 2021 год, намечено завершить до 1 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Замена старых остановочных комплексов общественного транспорта на новые павильоны проводится в соответствии с распоряжением Минтранса РФ от 23 мая 2003 №OC-460-p «Об утверждении стандарта отрасли ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования». Данный документ не допускает размещение на площади автопавильона торговых киосков», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что уже выполнен монтаж 11 павильонов на улицах 65-летия Победы, Тухачевского, Ново-Тамбовской, Клары Цеткин, Ушакова, Светлой, Бийской, Окружной, Воронова, Аустрина и проспекте Строителей.

«Сейчас проводятся работы по установке двух павильонов — на остановках общественного транспорта «Салон быта» по направлению движения в центр и «Библиотека Лермонтова» из центра», — добавляется в сообщении.

В тексте отмечается, что на очереди монтаж еще девяти новых павильонов там, где демонтированы старые.

«Стоимость павильонов варьируется от 300 до 500 тыс. рублей. В этом году на эти цели из городского бюджета выделено около 4,5 млн. рублей», — сказано в сообщении.