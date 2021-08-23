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В Белоруссии обнаружены останки бойца из Пензенской области, пропавшего в 1941 году

18:03 | 23.08.2021 | Общество

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Пенза, 23 августа 2021. PenzaNews. Останки одного из трех бойцов 61-й стрелковой дивизии, поднятые на поверхность поисковиками в ходе международной акции «Вахта памяти – 2021» в Рогачевском районе Гомельской области Белоруссии, принадлежат уроженцу села Усть-Уза Шемышейского района Пензенской области Ибрагиму Бикташеву 1913 года рождения, который пропал без вести в августе 1941-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Белоруссии обнаружены останки бойца из Пензенской области, пропавшего в 1941 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Удалось установить, что в родном селе Ибрагима Хасяновича Бикташева проживают его дочь, внуки и правнуки», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в «Вахте памяти» участвуют поисковики из Пензенской и Орловской областей, а также военнослужащие 52-го специализированного батальона Минобороны Белоруссии.

«За все время поисковых работ в рамках «Вахты памяти – 2021» сводному поисковому отряду, в состав которого вошли пензенские поисковики, удалось поднять останки 13 красноармейцев; имена двоих установлены. При работе над захоронением у одного из бойцов была найдена медаль «За боевые заслуги», благодаря которой удалось установить его имя. Им оказался уроженец Орловской области Николай Петрович Алдошин 1909 года рождения», — добавляется в сообщении.

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