На улице Карпинского демонтированы павильон по продаже шаурмы и ларек с фруктами Общество

Пенза, 27 августа 2021. PenzaNews. Два нестационарных торговых объекта (НТО) — павильон по продаже шаурмы и ларек с овощами и фруктами, которые были самовольно установлены индивидуальными предпринимателями вблизи дома №24 на улице Карпинского в Пензе, демонтированы в минувший четверг, 26 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«В адрес городской администрации неоднократно поступали обращения от жителей Пензы по вопросу законности и соблюдения санитарных норм и правил при осуществлении деятельности в этих торговых объектах», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что предпринимателям было предложено добровольно убрать данные НТО с земельного участка, находящегося в ведении органов местного самоуправления, однако они этого не сделали.

«За период с 1 января по 18 августа 2021 демонтировано 26 самовольно установленных НТО, расположенных на земельных участках, находящихся в ведении органов местного самоуправления», — уточняется в сообщении.