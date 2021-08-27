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К мощению улицы Московской в Пензе планируется приступить 8 сентября — Лузгин

14:10 | 27.08.2021 | Общество

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Пенза, 27 августа 2021. PenzaNews. Работы по мощению улицы Московской в Пензе планируется начать 8 сентября. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин в ходе 26-й очередной сессии гордумы в пятницу, 27 августа.

К мощению улицы Московской в Пензе планируется приступить 8 сентября — Лузгин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По улице Московской на сегодня полностью закончена перекладка магистрального теплопровода с увеличением мощности. Мы поменяли в створе улицы Московской полностью две «пятисотки» [трубы диаметром 500 мм] «Т Плюс» на две «семисотки» [трубы диаметром 700 мм]. Проложили в данный момент примерно 40% ливневой канализации, которая подземным способом пойдет. Переложили два водопровода и канализацию. Переврезки будут закончены на следующей неделе. Соответственно, все сети будут закончены. Начали выбирать корыто под мощение. К мощению [рабочие] приступят с 8 сентября», — сказал мэр.

Он добавил, что работы будут закончены до 1 декабря.

По словам Андрея Лузгина, благоустройство улицы Московской, которая стала в Пензе единственным объектом, включенным в 2021 году в программу формирования комфортной городской среды, будет являться ключевым показателем исполнения муниципалитетом взятых на себя обязательств.

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