Мемориальная доска Георгу Мясникову будет размещена на здании школы №58 в Пензе Общество

Пенза, 29 августа 2021. PenzaNews. Мемориальная доска Георгу Мясникову будет размещена на здании средней общеобразовательной школы №58, расположенной на улице Ворошилова в Пензе. Соответствующее распоряжение регионального правительства №472-рП подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Удовлетворить ходатайство муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения — средней общеобразовательной школы №58 города Пензы имени Георга Васильевича Мясникова — на размещение мемориальной доски выдающемуся советскому партийному и государственному деятелю, историку-краеведу Мясникову Георгу Васильевичу», — говорится в документе.

В нем добавляется, что мемориальная доска будет размещена на фасаде.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2021 года был принят региональный закон, согласно которому имя Георга Мясникова присвоено школе №58 города Пензы.