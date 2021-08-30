В Пензенской области к АПК «Безопасный город» подключено 367 видеокамер Общество

Пенза, 30 августа 2021. PenzaNews. 367 видеокамер подключено в Пензенской области к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город», развитие двух компонентов которого на территории субъекта федерации осуществляет ГБУ «Безопасный регион». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Алексей Костин.

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«По состоянию на 27 августа 2021 года группировка видеонаблюдения состоит из 367 видеокамер», — сказал он, выступая с докладом в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 30 августа.

Алексей Костин уточнил, что построены следующие сегменты: «Безопасность населения и муниципальной инфраструктуры» в составе 285 цифровых уличных камер, из которых 122 принадлежат ГБУ «Безопасный регион» и 163 — сторонним организациям, а также «Безопасность на транспорте», включающий в себя 82 камеры комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

«Главной территорией развития группировки камер видеонаблюдения является город Пенза», — отметил он, добавив, что в областном центре сосредоточено большое количество объектов с массовым пребыванием людей, относящихся к категории критически важных и потенциально опасных с точки зрения возможных террористических посягательств.

«Несмотря на ограниченный размер группировки видеонаблюдения, в которую входят лишь бюджетные учреждения и наиболее оживленные участки городских улиц, правоохранительным органам удалось достигнуть заметных успехов в увеличении раскрываемости преступлений с использованием камер видеонаблюдения», — констатировал врио зампреда правительства Пензенской области.