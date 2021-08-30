На фестивале «Кинометрия» в Пензе отметили День российского кино
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Пенза, 30 августа 2021. PenzaNews. Мероприятие, посвященное Дню российского кино, состоялось в Пензе накануне вечером в рамках организованного «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни» фестиваля «Кинометрия», фильмы для которого предоставлены видеосервисом Wink.
Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»
Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», гости увидели яркое световое шоу, приняли участие в тематической викторине и смогли выиграть подарки от организаторов.
Также вниманию зрителей был представлен фильм «Сестренка» режиссера Александра Галибина, завоевавший множество наград, в том числе международных.
По словам директора по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаила Намазова, идея «Кинометрии» пришлась пензенцам по вкусу с первого показа и с каждым сеансом посетителей становится все больше.
«Кинофестиваль стал настолько популярным и востребованным мероприятием, что мы решили сделать его ежегодным», — сказал он.
В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков выразил мнение, что фестиваль отличает как формат проведения, предусматривающий организацию кинозала под открытым небом, так и особый репертуар.
«Коллекция кинокартин от видеосервиса Wink подобрана таким образом, чтобы они были интересны и детям, и взрослым», — отметил он.
Фестиваль «Кинометрия», кинопоказы в рамках которого проходят по воскресеньям на площадке ЖК «Лугометрия», продлится по 19 сентября.