EN
19:29:14 Понедельник, 30 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

На фестивале «Кинометрия» в Пензе отметили День российского кино

12:59 | 30.08.2021 | Общество

Печать

Пенза, 30 августа 2021. PenzaNews. Мероприятие, посвященное Дню российского кино, состоялось в Пензе накануне вечером в рамках организованного «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни» фестиваля «Кинометрия», фильмы для которого предоставлены видеосервисом Wink.

На фестивале «Кинометрия» в Пензе отметили День российского кино

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», гости увидели яркое световое шоу, приняли участие в тематической викторине и смогли выиграть подарки от организаторов.

Также вниманию зрителей был представлен фильм «Сестренка» режиссера Александра Галибина, завоевавший множество наград, в том числе международных.

По словам директора по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаила Намазова, идея «Кинометрии» пришлась пензенцам по вкусу с первого показа и с каждым сеансом посетителей становится все больше.

«Кинофестиваль стал настолько популярным и востребованным мероприятием, что мы решили сделать его ежегодным», — сказал он.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков выразил мнение, что фестиваль отличает как формат проведения, предусматривающий организацию кинозала под открытым небом, так и особый репертуар.

«Коллекция кинокартин от видеосервиса Wink подобрана таким образом, чтобы они были интересны и детям, и взрослым», — отметил он.

Фестиваль «Кинометрия», кинопоказы в рамках которого проходят по воскресеньям на площадке ЖК «Лугометрия», продлится по 19 сентября.

Новости партнеров
Читайте также
Нападающий Колмыков перешел из «Дизеля» в «Северсталь» Просроченная задолженность за электроэнергию в регионе на начало августа превышала 280 млн. рублей
В Пензенской области просроченная задолженность за природный газ превышает 1,1 млрд. рублей Названо число комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Пензенской области
В Кузнецком районе ликвидирован лесной пожар Костин поднял вопрос о несогласованности действий при создании единой системы видеонаблюдения
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама