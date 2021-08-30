Названо число комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Пензенской области Общество

Пенза, 30 августа 2021. PenzaNews. 159 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения действует в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Алексей Костин, выступая с докладом о развитии компонентов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

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«Одним из ключевых компонентов АПК «Безопасный город» является система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, состоящая из 159 комплексов», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 30 августа.

Алексей Костин обратил внимание на то, что по итогам 2020 года в Пензенской области не был достигнут целевой показатель по снижению смертности в результате ДТП: при пороговом значении в 183 человека фактически погибли 211.

«По итогам 2020 года Пензенская область занимает 14 — последнее — место в ПФО по показателю социального риска [число погибших в ДТП на 100 тыс. населения] и 13 место по транспортному риску [число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств]», — отметил он.

Врио зампреда регионального правительства проинформировал о том, что на 2021 год пороговое значение по смертности в ДТП установлено на уровне 169 человек.

«При сохранении сложившейся динамики травматизма к концу текущего года количество погибших на дорогах области составит порядка 190 человек. Наибольший рост смертности в ДТП в Пензенской области сложился на территории города Пензы. За семь месяцев 2021 года рост количества погибших в ДТП составил 35%», — подчеркнул Алексей Костин.

По его словам, управление МВД России по Пензенской области регулярно обращается в правительство региона с просьбами об увеличении числа комплексов фото- и видеофиксации, однако это требует дополнительного финансирования ГБУ «Безопасный регион».

«В то же время в соответствии с федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» к элементам обустройства автомобильных дорог относятся в том числе комплексы фото- и видеофиксации, монтаж и обслуживание которых должны осуществляться владельцами дорог», — сказал докладчик.

Алексей Костин предложил администрациям Пензы, Заречного и Пензенского района начиная с 2022 года выделять на инженерные мероприятия по безопасности дорожного движения не менее 7% средств, направляемых на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги»; мэрии областного центра — с будущего года в рамках «БКД» планировать установку комплексов фото- и видеофиксации минимум на трех перекрестках и двух пешеходных переходах, а также утвердить документацию по сокращению сроков внесения изменений в схемы организации дорожного движения.