В Пензе обсудили устранение кадастровых ошибок в местоположении границ земельных участков Общество

Пенза, 30 августа 2021. PenzaNews. Вопросы, связанные с устранением кадастровых ошибок в определении местоположения границ земельных участков граждан, рассмотрены в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 30 августа.

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Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко, многие жители столкнулись с тем, что прежние координаты характерных точек границ земельного участка перестали быть актуальными после начала использования данных со спутника, поэтому теперь люди должны нести дополнительные траты, чтобы исправить ошибки, возникшие не по их вине.

«Это массовый характер носит», — констатировал он.

В свою очередь руководитель управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова пояснила, что ранее определение границ земельных участков не было столь точным, поэтому такие ситуации действительно возникли повсеместно.

«Если при проведении проверки инспектор видит, что, возможно, там допущена реестровая ошибка, данный вопрос выносится на рабочую группу, которая создана при управлении. Мы рассматриваем и выносим решение о наличии реестровых ошибок. К сожалению, исправление реестровой ошибки лежит на самих собственниках», — сказала она.

Олег Мельниченко потребовал подготовить предложения по внесению изменений в действующее законодательство, чтобы кадастровые ошибки в определении местоположения границ земельных участков граждан были исправлены по факту, без дополнительных усилий и расходов со стороны правообладателей.

«Давайте узаконим по факту. Мы чего граждан-то «тренируем»? Потом мы хотим, чтобы к нам нормально относились», — отметил врио губернатора.

Он поставил перед Оксаной Романовой задачу представить свои предложения уже в предстоящий вторник, 31 августа.