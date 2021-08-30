Олег Мельниченко поручил обеспечить безопасность во время выборов Общество

Пенза, 30 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил обеспечить безопасность во время проведения выборов, назначенных на единый день голосования, 19 сентября.

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«Напомню, что в этот день у нас состоятся выборы депутатов Государственной думы, досрочные выборы губернатора, выборы депутатов собраний представителей Каменского и Сердобского районов, дополнительные выборы депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований — это 17 депутатов в 12 районах. Голосование у нас будет проводиться в течение трех дней — 17, 18, 19 сентября. Период напряженный. Необходимо в каждом муниципальном образовании, на каждом избирательном участке обеспечить безопасность граждан», — сказал он в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 30 августа.

После этого с докладами выступили представители оперативного штаба, полиции, Росгвардии и МЧС.

В частности, заместитель начальника полиции УМВД России по региону Анатолий Трыханов сообщил, что для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период голосования на избирательных участках будут привлечены более 4 тыс. полицейских.

По его словам, дополнительно на случай осложнения оперативной обстановки будет создан резерв из числа сотрудников аппарата МВД и ОМОН.

«16 сентября будет проведено обследование мест голосования и прилегающих территорий с применением технических средств и служебных собак, натренированных на поиск взрывчатых веществ и взрывных устройств, после чего избирательные участки будут взяты под круглосуточную охрану», — добавил Анатолий Трыханов.

Также на заседании были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением безопасности при проведении мероприятий по случаю Дня знаний, исполнением муниципальных программ в сфере профилактики терроризма и категорированием объектов топливно-энергетического комплекса, находящихся на территории Пензенской области.