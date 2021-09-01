Очередной номер журнала «Хранители истории» выйдет в Пензе в сентябре Общество

Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. Очередной номер журнала архивной службы Пензенской области «Хранители истории» выйдет в сентябре. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального комитета по делам архивов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что выпуск будет посвящен 120-летию со дня основания пензенской губернской ученой архивной комиссии.

«На страницах журнала читатели могут познакомиться с документами из личного фонда краеведа, заслуженного работника народного образования Ивана Григорьевича Арямова», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что также в новом номере будет размещен материал, посвященный жизни историка-краеведа, бывшего директора государственного архива Пензенской области Вячеслава Година.

«Особого внимания заслуживает статья ведущего архивиста госархива, члена Союза журналистов России Сергея Кузичкина «Крым далекий и близкий»», — подчеркивается в нем.

Из текста следует, что также читателям будет рассказано о работе пензенских архивистов с фондами личного происхождения.