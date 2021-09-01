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Пензенские семьи с детьми получили более 1,6 млрд. рублей в виде выплаты к учебному году

10:59 | 01.09.2021 | Общество

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Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. Более 1,6 млрд. рублей перечислено семьям с детьми, проживающим в Пензенской области, в виде единовременной выплаты к началу учебного года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Пенсионного фонда России, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 1 сентября.

Пензенские семьи с детьми получили более 1,6 млрд. рублей в виде выплаты к учебному году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской области перечислило по 10 тыс. рублей на 160 тыс. 565 детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам», — уточняется в тексте.

В нем особо обращается внимание на то, что работа по приему заявлений на единовременную выплату продолжается: по состоянию на 31 августа их было принято 124 тыс. 610.

«На счета получателей зачисление единовременной выплаты производится кредитными организациями ежедневно, начиная со 2 августа 2021 года. Данная выплата может зачисляться на любую банковскую карту — Visa, «Мир» и другую», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что граждане, имеющие право на единовременную выплату, но еще не подавшие заявление на ее оформление, могут сделать это в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР до 1 ноября.

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