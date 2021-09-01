На аукцион на благоустройство дворов в Пензе с начальной ценой 24,3 млн. рублей подана одна заявка Общество

Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Квалитет» подало единственную заявку на объявленный управлением ЖКХ Пензы электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой 24,3 млн. рублей с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству дворов.

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По результатам рассмотрения заявки она признана соответствующей требованиям, а электронный аукцион — несостоявшимся.

«Контракт заключается с участником аукциона в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ [федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»] в порядке, установленном ст. 83.2», — говорится в протоколе рассмотрения единственной заявки.

Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, контрактом на благоустройство дворовых территорий будет предусмотрена установка элементов на детских площадках.

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Работы планируется выполнить в 16 дворах, ранее отобранных городскими властями, по адресам: улица Островского, 2, 4, 18, проспект Победы, 24; улица Кронштадтская, 11 и 13; улица Кронштадтская, 3; улица Сумская, 7 и 9; улица Лядова, 22, проспект Строителей, 59; улица Ленина, 17; улица Ново-Казанская, 10, 14, 18 и 20; улица Луначарского, 49; улица Клары Цеткин, 59, 63, 65 и 69; улица Чаадаева, 91А; улица Пролетарская, 52, улица Дзержинского, 33; улица Пушанина, 13; улица Мира, 2 и 6, улица Ленинградская, 9 и 9А; улица Калинина, 103, 105, 105А, 1-й проезд Лобачевского, 1; улица Ленинградская, 1, 2, улица Попова 20 и 22; улица Металлистов, 2 и 2А, улица Калинина, 84 и 86, улица Гоголя, 85, проезд Калинина, 2.

Завершить их требуется в период по 29 октября.

В качестве источника финансирования указан бюджет Пензы.