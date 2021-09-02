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В Пензе одобрено еще 11 заявок на заключение соцконтракта

09:31 | 02.09.2021 | Общество

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Пенза, 2 сентября 2021. PenzaNews. Рабочая группа по оказанию государственной социальной помощи на основании соцконтракта одобрила 11 заявок в ходе заседания, состоявшегося в Пензе накануне. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе одобрено еще 11 заявок на заключение соцконтракта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации мэрии, все заявки предполагают осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Их авторы намерены заняться организацией детских праздников, оказанием строительных, юридических услуг, очисткой вентиляции, веб-дизайном, пошивом одежды и другими видами бизнеса.

По состоянию на 1 сентября соцконтракты в Пензе заключили 616 человек: 232 обратились за данным видом помощи с целью трудоустройства, 176 решили начать свой бизнес, трое развивают личное подсобное хозяйство, 205 получили иные меры поддержки.

Всего в 2021 году в городе планируется заключить 695 социальных контрактов.

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