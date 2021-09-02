В Пензе одобрено еще 11 заявок на заключение соцконтракта Общество

Пенза, 2 сентября 2021. PenzaNews. Рабочая группа по оказанию государственной социальной помощи на основании соцконтракта одобрила 11 заявок в ходе заседания, состоявшегося в Пензе накануне. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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По информации мэрии, все заявки предполагают осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Их авторы намерены заняться организацией детских праздников, оказанием строительных, юридических услуг, очисткой вентиляции, веб-дизайном, пошивом одежды и другими видами бизнеса.

По состоянию на 1 сентября соцконтракты в Пензе заключили 616 человек: 232 обратились за данным видом помощи с целью трудоустройства, 176 решили начать свой бизнес, трое развивают личное подсобное хозяйство, 205 получили иные меры поддержки.

Всего в 2021 году в городе планируется заключить 695 социальных контрактов.