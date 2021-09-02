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Пензенские пенсионеры начали получать единовременную выплату в 10 тыс. рублей

13:32 | 02.09.2021 | Общество

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Пенза, 2 сентября 2021. PenzaNews. Пенсионеры, проживающие в Пензенской области, начали получать единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пенсионного фонда России.

Пензенские пенсионеры начали получать единовременную выплату в 10 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, 2 сентября началось перечисление выплаты на счета тех граждан, кто получает пенсии по старости, инвалидности, случаю потери кормильца через кредитные учреждения на банковскую карту. Это почти 65% всех пенсионеров региона — около 278 тыс. получателей», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что граждане, выбравшие в качестве доставщика «Почту России», получат выплату вместе с сентябрьской пенсией.

Из сообщения следует, что всего, по данным отделения ПФР по Пензенской области, эту единовременную выплату получат почти 430 тыс. человек.

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«Единовременная выплата полагается всем пенсионерам, которые по состоянию на 31 августа 2021 года являются получателями пенсии от Пенсионного фонда России и постоянно проживают на территории РФ. Право на выплату не зависит от вида получаемой пенсии: выплата положена получателям страховых пенсий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Право на единовременную выплату также не зависит от факта работы: 10 тыс. рублей получат и работающие, и неработающие пенсионеры. Подавать заявление на новую выплату не нужно. Пенсионный фонд России произведет выплату на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле», — напоминается в тексте.

В нем особо обращается внимание на то, что если по каким-либо причинам пенсионер не может получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже — в зависимости от конкретного случая.

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