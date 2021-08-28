В Пензенской области снизился размер пенсии в реальном выражении Общество

Пенза, 28 августа 2021. PenzaNews. Снижение среднего размера пенсии в реальном выражении наблюдается в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензастата, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Среднемесячный размер пенсии по состоянию на 1 июля 2021 года составил 14 тыс. 555 рублей 26 копеек. Уровень пенсии в реальном выражении — с учетом индекса потребительских цен — снизился по сравнению с июлем 2020 года на 2,1%», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, по данным ПФР, на начало июля текущего года на учете состояли 425,7 тыс. пенсионеров, или 33% от населения Пензенской области; из них 70,4 тыс. человек — 16,5% — продолжали работать.

«От общего числа пенсионеров 81,4% (346,7 тыс. человек) составляли пенсионеры, получающие пенсии по старости, 3,9% (16,4 тыс. человек) — по инвалидности, 3,4% (14,5 тыс. человек) — по случаю потери кормильца, 4,9% (20,6 тыс. человек) — пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей, 6,3% (26,9 тыс.) пенсионеров получали социальные пенсии, 0,1% (0,5 тыс. человек) — пенсионеры-госслужащие и один бывший народный депутат РФ созыва 1990–1995 годов», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что пенсионеры-военнослужащие и члены их семей — 392 человека — составляли 0,1% от общего числа пенсионеров, состоящих на учете в ПФР; их среднемесячный размер пенсии — 12 тыс. 412 рублей 41 копейка.

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«Две пенсии получают: 314 инвалидов вследствие военной травмы (среднемесячный размер пенсий — 31 тыс. 747 рублей 22 копейки), 197 участников Великой Отечественной войны (40 тыс. 782 рубля), семь вдов военнослужащих, погибших вследствие военной травмы в период прохождения военной службы по призыву (28 тыс. 560 рублей), 393 родителя погибших военнослужащих (26 тыс. 910 рублей 63 копейки), 430 членов семей граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (21 тыс. 880 рублей 40 копеек), 33 гражданина, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (32 тыс. 211 рублей 36 копеек)», — говорится в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что во II квартале 2021 года средний размер назначенных месячных пенсий превысил прожиточный минимум пенсионера на 83%.