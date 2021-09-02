В Пензе 4–19 сентября пройдет фестиваль космонавтики
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Пенза, 2 сентября 2021. PenzaNews. Фестиваль космонавтики «Гагарин Fest» пройдет в Пензе с 4 по 19 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства промышленности и инновационной политики региона.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Основной площадкой станет дом офицеров», — отмечается в тексте.
В нем добавляется, что программой мероприятия предусмотрена работа различных площадок, среди которых «Музей космонавтики», «Планетарий 360°», научное шоу «Открытый космос», выставка достижений ЦМИТ.
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«На большом мастер-классе «Космическая робототехника» можно будет собрать собственный робот-луноход, оживить его и сразиться в «гонке луноходов», — сказано в сообщении.
В тексте подчеркивается, что в рамках фестиваля будут организованы лекции, посвященные основным вехам освоения космоса и современным технологиям.
«Спикерами лекций и мастер-классов станут летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев, известный астроном, автор блога по астрофизике Анна Сдобина, руководитель образовательных проектов «Сканэкс» Мария Дорофеева и другие», — уточняется в нем.