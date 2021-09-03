В Пензенской области планируется увеличить расходы на оказание бесплатной юрпомощи Общество

Пенза, 3 сентября 2021. PenzaNews. Расходы на оказание бесплатной юридической помощи гражданам РФ на территории Пензенской области планируется увеличить в 2022 году. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко в ходе рабочей встречи с министром юстиции России Константином Чуйченко, состоявшейся в Пензе в пятницу, 3 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

По словам главы региона, в 2021 году на эти цели направлено 10 млн. 983 тыс. рублей.

«На следующий год планируем увеличить объем финансирования данного вида помощи для населения», — сказал Олег Мельниченко.

В свою очередь Константин Чуйченко проинформировал о том, что он намерен поднять вопрос о софинансировании федеральным центром бесплатных юридических консультаций в регионах.

«У вас, в Пензенской области, порядка 1 млн. человек имеют право на бесплатную юридическую помощь», — отметил он.

Министр добавил, что в рамках развития системы оказания бесплатной юридической помощи реализуются пилотные проекты в Казани и Кемерово, в рамках которых будут действовать отдельные небольшие офисы.

«Полагаем, что надо идти дальше — до районного уровня, обеспечивать присутствие бесплатной юридической помощи. Есть планы закупить автомобили — передвижные комплексы — прежде всего для того, чтобы организовать эту работу в труднодоступных районах, среди маломобильных групп населения, для чрезвычайных ситуаций», — пояснил Константин Чуйченко.

Олег Мельниченко заверил, что в Пензенской области также будет организована работа по увеличению объема консультаций и поиску новых форм взаимодействия с гражданами.

«Надо всем, кому мы гарантировали бесплатную юридическую помощь, ее предоставить, а это широкий круг людей: и пенсионеры, и многодетные семьи, и инвалиды, и участники боевых действий, и беременные женщины, и обманутые дольщики», — цитирует врио губернатора пресс-служба облправительства.