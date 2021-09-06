EN
18:59:21 Понедельник, 6 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Начала работу горячая линия по вопросам организации школьного питания

09:41 | 06.09.2021 | Общество

Печать

Пенза, 6 сентября 2021. PenzaNews. Всероссийская горячая линия по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях начала работу в понедельник, 6 сентября.

Начала работу горячая линия по вопросам организации школьного питания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием обращений граждан осуществляется по номеру единого консультационного центра Роспотребнадзора, а также по телефонам, указанным на сайте регионального управления ведомства.

Ожидается, что во время работы горячей линии специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ответят на вопросы, касающиеся роли администрации образовательного учреждения в организации питания учащихся и возможностей осуществления родительского контроля, а также дадут разъяснения по поводу принципов здорового питания.

Тематическая горячая линия будет действовать в период по 17 сентября.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе стройкомпания погасила долги по зарплате после возбуждения уголовного дела В Заречном в рамках акции «Подготовь ребенка к школе!» вручили 225 сертификатов
В кузнецкую детскую больницу поступил аппарат ИВЛ стоимостью более 5 млн. рублей В Пензе выявлена поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей
В Пензенской области за сутки подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом Житель Пензы оштрафован на 10 тыс. рублей за комментарий в соцсети
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама