Начала работу горячая линия по вопросам организации школьного питания Общество

Пенза, 6 сентября 2021. PenzaNews. Всероссийская горячая линия по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях начала работу в понедельник, 6 сентября.

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Прием обращений граждан осуществляется по номеру единого консультационного центра Роспотребнадзора, а также по телефонам, указанным на сайте регионального управления ведомства.

Ожидается, что во время работы горячей линии специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ответят на вопросы, касающиеся роли администрации образовательного учреждения в организации питания учащихся и возможностей осуществления родительского контроля, а также дадут разъяснения по поводу принципов здорового питания.

Тематическая горячая линия будет действовать в период по 17 сентября.