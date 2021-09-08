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В Пензе прошел турнир памяти погибших сотрудников СОБРа

11:49 | 08.09.2021 | Общество

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Пенза, 8 сентября 2021. PenzaNews. Турнир памяти сотрудников СОБРа, погибших при исполнении служебных обязанностей, прошел в Пензе.

В Пензе прошел турнир памяти погибших сотрудников СОБРа

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области, соревнования посвятили памяти капитана милиции Юрия Володина и капитана полиции Ивана Эрюжева.

Участие в них приняли 40 офицеров, которые были поделены на две команды. Им предстояло выполнить четыре упражнения.

Первым стал «Дом». Спецназовцы должны были перенести в указанное место 30-килограммовый ящик с песком, а потом поразить мишени как снаружи здания, так и внутри. Мишени были механизированными: они появлялись и исчезали по сигналу инструктора.

Следующими испытаниями стали скоростные стрельбы из пистолета и автомата. Мишени находились на различных дистанциях. За определенное время стрелок должен был их найти, решить, как и из каких позиций он будет их поражать, построить план безопасного перемещения, при этом рассчитав время на прохождение упражнения. Главной задачей было поразить «преступников» и не ранить «заложников».

Четвертое упражнение было на снайперскую стрельбу. Участникам вновь требовалось пронести 30-килограммовый ящик с песком, после чего поразить механические мишени, не задев «заложников». Завершалось испытание стрельбой с крыши автобуса по трем мишеням на дистанции 300 метров.

По итогам турнира лучшие стрелки были награждены ценными подарками.

Руководство управления Росгвардии по Пензенской области отметило высокую подготовку сотрудников и важность проведения подобных мероприятий.

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