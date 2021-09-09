Лузгин прокомментировал объем работ, выполненных в рамках реконструкции Бакунинского моста Общество

Пенза, 9 сентября 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин прокомментировал объем работ, выполненных в рамках реконструкции Бакунинского моста.

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«Мост вместе с подходами — почти 500 метров. Была полностью проведена реконструкция, включая опоры. Работали и зимой, и летом. Работали иногда в круглосуточном режиме. Выполнили все попутные выносы коммуникаций. Как обычно, без сюрпризов не обошлось. Нашли дополнительные коммуникации», — сказал он перед началом церемонии открытия обновленного мостового сооружения.

По словам мэра, работы осуществлялись и непосредственно с моста, и с берегов, и со специально возведенных островков.

«Пережили два паводка», — отметил Андрей Лузгин.

Глава администрации Пензы выразил благодарность рабочим, которые выдержали утвержденный график и сдали объект в срок.

«Мост чуть больше по параметрам, чем предыдущий. У него сейчас фактически три полосы с возможностью при необходимости расширения до четырех», — сообщил он.

Мэр обратил внимание на то, что на Бакунинском мосту появилась велодорожка, которой раньше не было.

При этом, по словам Андрея Лузгина, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется закольцевать велодорожку, чтобы она проходила по двум мостам — Бакунинскому и Подвесному, а также по правому и левому берегам Суры.

«Выполнена архитектурная подсветка. Мост ночью светится, мост красивый. Мы параллельно пытаемся развивать реку как туристический объект, рекреационный. Соответственно, подсветка моста — тоже необходимый элемент», — добавил глава администрации города.