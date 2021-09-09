Бакунинский мост в Пензе торжественно открыт после реконструкции Общество

Пенза, 9 сентября 2021. PenzaNews. Бакунинский мост, соединяющий две части города Пензы, разделенные рекой Сурой, торжественно открыт после реконструкции, стартовавшей осенью 2019 года.

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Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко назвал это событие знаковым.

«Бакунинский мост — это важная транспортная артерия нашего города», — подчеркнул он.

Глава региона напомнил, что реконструкция объекта проводилась в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с привлечением средств федерального бюджета.

«В целом, если говорить о нашей области, за прошедшие несколько лет порядка 12 млрд. [рублей] было привлечено для того, чтобы поправить ситуацию с дорогами в нашем регионе», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, в ближайшее время предстоит реализовать еще ряд крупных проектов.

«Это и реконструкция автодороги на проспекте Строителей, и реконструкция автодороги на улице Рябова, это дорожная развязка на [федеральной трассе] М5», — уточнил руководитель субъекта федерации.

Он вручил почетную грамоту коллективу подрядной организации — ООО «Автодорога», которым руководит Татьяна Недопекина, а также благодарности отдельным сотрудникам предприятия.

В свою очередь заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, который также принял участие в церемонии, обратил внимание на то, что в рамках реализации национальных проектов ведется комплексная работа по улучшению качества жизни людей.

«Это вот один из шагов по достижению доступной комфортной среды», — сказал он, комментируя модернизацию мостового сооружения.

Также к присутствующим обратились генеральный директор ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин и глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

По словам мэра, ввод в эксплуатацию Бакунинского моста является долгожданным событием для всех жителей, поскольку позволяет автомобильному движению вернуться в привычное русло.

«Действительно, объект строился тяжело. Мы дважды прошли паводок. [...] У нас работы велись иногда в круглосуточном режиме. Огромное спасибо всем ресурсоснабжающим организациям, которые оперативно шли навстречу, пересогласовывали наши изменения, проектным организациям, которые тоже очень оперативно вносили изменения в проект по ходу, городским службам, которые были задействованы, [...] отдельно — врио министра Александру Георгиевичу Гришаеву за ту поддержку — иногда добрую, иногда настойчивую; благодаря ему во многом этот проект сдан в те сроки, в которые он сдан», — сказал Андрей Лузгин.

Кроме того, он выразил признательность всем пензенцам за проявленное терпение.

После этого состоялось символическое открытие моста, а затем прошел парад строительной техники.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», муниципальный контракт на реконструкцию Бакунинского моста через реку Суру и подходов к нему от улицы Урицкого до улицы Злобина был заключен 29 апреля 2019 года. В роли муниципального заказчика выступило МКУ «УКС Пензы», подрядчика — ООО «Автодорога».

Изначально цена контракта составляла 900 млн. 256 тыс. 160 рублей.

Впоследствии она превысила 932 млн. рублей.

Бакунинский мост был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года.