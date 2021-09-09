Мельниченко отметил важность решения проблемы с проездом под железной дорогой у Бакунинского моста Общество

Пенза, 9 сентября 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отметил важность решения проблемы с проездом под железнодорожными путями вблизи Бакунинского моста в Пензе.

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«Чтобы мост работал и дорожная сеть работала в полной мере, нужно уходить из узкого тоннеля под железнодорожными путями и делать там полноценный проезд», — подчеркнул он в ходе общения с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Игорем Костюченко по окончании церемонии открытия Бакунинского моста после проведенной реконструкции.

По словам Олега Мельниченко, необходимые технические условия на данный момент получены.

«Мы готовы выйти на разработку проектно-сметной документации, чтобы совершенно по-новому выстроить проезд под железнодорожной магистралью. Если федеральный центр нас поддержит, то с большой долей вероятности уже в этом году мы сможем приступить к ПСД, чтобы затем выйти на последующую реконструкцию дорожной сети», — сказал врио губернатора.

Как отметил Игорь Костюченко, это правильный подход.

«Думаю, мы совместно сможем решить эту задачу», — цитирует замглавы Росавтодора пресс-служба правительства Пензенской области.