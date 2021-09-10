В Пензе зафиксировано нарушение при проведении работ на объекте культурного наследия Общество

Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. Специалисты комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры зафиксировали нарушение, которое допущено владельцем здания №49 на улице Кирова в Пензе, являющегося объектом культурного наследия регионального значения.

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«В ходе осмотра объекта культурного наследия регионального значения определено, что проводятся работы по демонтажу крыши здания со стороны дворового фасада и возведение конструкций крыши в объемно-пространственных параметрах, отличных от предыдущих. При этом работы осуществляются при отсутствии согласованной органом охраны памятников проектной документации на проведение работ и соответствующего разрешения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры.

В нем подчеркивается, что законодательством запрещено проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения, а также структуры объекта культурного наследия.

«Работам по сохранению объекта культурного наследия предшествуют специальные комплексные историко-культурные исследования, позволяющие изучить историю создания объекта культурного наследия и его архитектурные особенности», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что правообладателю здания направлено предписание о приостановке работ, необходимости консервации существующего положения, включая защиту от осадков, и разработке проектной документации, предусматривающей сохранение исторического внешнего облика объекта.

«Действия правообладателя объекта культурного наследия содержат признаки административного правонарушения, в связи с чем комитетом Пензенской области по охране памятников истории и культуры принято решение о возбуждении административного расследования», — сказано в тексте.

Согласно единому государственному реестру объектов культурного наследия народов Российской Федерации, «Дом жилой» на улице Кирова, 49, в Пензе является памятником градостроительства и архитектуры. Здание построено в XIX веке.