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В Заречном рассматривают вопрос о возобновлении работы сотрудников МРЭО

17:42 | 10.09.2021 | Общество

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Заречный, 10 сентября 2021. PenzaNews. Вопрос организации рабочего места для сотрудников МРЭО в Заречном стал главной темой выездного совещания, которое глава ЗАТО Олег Климанов провел с представителями межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Заречном рассматривают вопрос о возобновлении работы сотрудников МРЭО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте городской администрации, с момента закрытия МРЭО ГИБДД в Заречном в адрес мэрии и временно исполняющего обязанности губернатора Олега Мельниченко поступило много обращений с просьбой вернуть возможность проводить регистрационные действия с транспортом, не выезжая в Пензу.

«Власти подключились к решению вопроса», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в случае положительного решения вопроса на улице Литке, 29, в Заречном будет создано обособленное подразделение МФЦ, в котором по определенному графику будут дежурить сотрудники МРЭО ГИБДД.

«Город выполнит все необходимые действия по организации рабочих мест для сотрудников МРЭО и подготовит площадку для осмотра транспортных средств», — подчеркивается в сообщении.

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