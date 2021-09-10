В Заречном рассматривают вопрос о возобновлении работы сотрудников МРЭО Общество

Заречный, 10 сентября 2021. PenzaNews. Вопрос организации рабочего места для сотрудников МРЭО в Заречном стал главной темой выездного совещания, которое глава ЗАТО Олег Климанов провел с представителями межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте городской администрации, с момента закрытия МРЭО ГИБДД в Заречном в адрес мэрии и временно исполняющего обязанности губернатора Олега Мельниченко поступило много обращений с просьбой вернуть возможность проводить регистрационные действия с транспортом, не выезжая в Пензу.

«Власти подключились к решению вопроса», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в случае положительного решения вопроса на улице Литке, 29, в Заречном будет создано обособленное подразделение МФЦ, в котором по определенному графику будут дежурить сотрудники МРЭО ГИБДД.

«Город выполнит все необходимые действия по организации рабочих мест для сотрудников МРЭО и подготовит площадку для осмотра транспортных средств», — подчеркивается в сообщении.