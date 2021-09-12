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На пешеходных переходах через железнодорожные пути начали устанавливать новые ограждения

13:30 | 12.09.2021 | Общество

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Пенза, 12 сентября 2021. PenzaNews. Установка новых ограждений в виде змейки начата на пешеходных переходах через железнодорожные пути в Пензенской области в целях профилактики травматизма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги.

На пешеходных переходах через железнодорожные пути начали устанавливать новые ограждения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Конструкция современных ограждений в виде змейки дает возможность пешеходу правильно оценить дорожную обстановку, так как перед пересечением железной дороги он видит движение поездов с обеих сторон и не заметить приближающийся состав невозможно», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что барьеры-накопители уже установлены на станциях Леонидовка, Лунино, Пенза-I, Пенза-II и Пенза-IV.

«До конца 2021 года планируется установка еще четырех таких устройств на территории Пензенской области», — добавляется в сообщении.

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