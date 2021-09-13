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В Пензе открыта мемориальная доска Николаю Баичкину

19:49 | 13.09.2021 | Общество

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Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Мемориальная доска ветерану пожарной охраны региона Николаю Баичкину открыта на здании пожарно-спасательной части №1 в Пензе в понедельник, 13 сентября.

В Пензе открыта мемориальная доска Николаю Баичкину

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В торжественном мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко, врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев, генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов, врио начальника ГУ МЧС России по региону полковник внутренней службы Алексей Рыжов, пожарные и ветераны ведомства, а также родные и близкие Николая Баичкина.

В рамках церемонии руководитель субъекта федерации также вручил представителям структурных подразделений Федеральной противопожарной службы ключи от новой техники, которая будет состоять на вооружении в Пензе, Кузнецке и Нижнем Ломове. Это автомобиль пожарной автонасосной станции, пожарный рукавный автомобиль, пожарная автоцистерна тяжелого класса, пожарная автолестница с высотой подъема до 30 метров и патрульный катер РПК-640 «Альянс».

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области, Николай Баичкин (1928–2020) прослужил в пожарной охране 42 года, став учителем и наставником для нескольких поколений сотрудников.

В период его нахождения на должности руководителя пожарной охраны Пензенской области постоянно проводилась работа по реконструкции и строительству зданий пожарных депо.

При его активном участии было введено в эксплуатацию 28 пожарных депо, большинство из которых эксплуатируются в настоящее время.

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