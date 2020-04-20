В Пензенской области на 92-м году жизни умер ветеран пожарной охраны Николай Баичкин Общество

Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран пожарной охраны Пензенской области полковник внутренней службы в отставке Николай Баичкин скончался на 92-м году жизни. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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«Николай Николаевич всегда был образцом беззаветного служения Родине, являлся живой легендой пензенской пожарной охраны и славным представителем поколения, которое ковало Победу на трудовом фронте в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что Николай Баичкин в 1949 году окончил ленинградское пожарно-техническое училище, после чего был направлен в распоряжение УМВД Мурманской области, где добросовестно служил до 1963 года, а с 1964-го его жизнь была связана с Пензенской областью, где он занимал различные должности, в том числе почти 20 лет возглавлял областную пожарную охрану.

«Прекрасное знание оперативной обстановки, приоритетное отношение к профилактическим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности в области, решение вопросов по улучшению условий службы личного состава обеспечили ему уважение со стороны не только подчиненных, но и руководителей области и районов. При тушении крупных пожаров Николай Николаевич всегда был на самых опасных участках в роли руководителя тушения пожара, а когда была необходимость, возглавлял звено газодымозащитников», — подчеркнули в ГУ МЧС.

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В пресс-службе добавили, что многие с любовью называли Николая Баичкина «батей», для нескольких поколений пензенских пожарных он стал учителем и наставником.

«В 1988 году Николай Николаевич ушел на заслуженный отдых, прослужив в пожарной охране 42 года. [...] До последнего дня своей жизни Николай Николаевич оставался в строю с активной жизненной позицией в вопросах профессионального становления молодого пополнения подразделений главного управления МЧС России по Пензенской области и нравственно-патриотического воспитания учащейся молодежи и населения области», — сказали в ведомстве.

В главном управлении МЧС России по региону отметили, что Николай Баичкин был отмечен государственными и ведомственными наградами, в 2014 году он первым в Пензенской области был удостоен знака «Почетный ветеран ПРЦ МЧС России», а в 2017 году его имя было присвоено пожарно-спасательной части №1.

Представители ведомства выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.