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Сильнейшие участники проекта «Пензенская область — регион возможностей» пройдут обучение в РАНХиГС

12:30 | 14.09.2021 | Общество

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Пенза, 14 сентября 2021. PenzaNews. Десять участников кадрового проекта «Пензенская область — регион возможностей», набравших наибольшее количество баллов, пройдут обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) по программе «Европейский менеджмент: система эффективного управления на основе делегирования полномочий и ответственности». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Олег Ягов в ходе встречи с победителями.

Сильнейшие участники проекта «Пензенская область — регион возможностей» пройдут обучение в РАНХиГС

Фото: Pnzreg.ru

По его словам, на следующей неделе стартует дистанционное обучение, в середине октября — очное, а в конце месяца десять победителей проекта отправятся на недельную стажировку в Белград.

«В Сербии вас ждут официальные встречи, мастер-классы, обучающие семинары и другие виды повышения квалификации», — сказал Олег Ягов.

Он проинформировал о том, что уже сформулирован ряд кадровых предложений для присутствующих, при этом о конкретных назначениях станет известно в октябре, сообщает пресс-служба облправительства.

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