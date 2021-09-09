Объявлены победители проекта «Пензенская область — регион возможностей»
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Пенза, 9 сентября 2021. PenzaNews. Победители кадрового проекта «Пензенская область — регион возможностей» объявлены в ходе церемонии, состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 9 сентября.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Обращаясь к финалистам, временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко отметил, что в ходе заключительного этапа эксперты внимательно наблюдали за конкурсантами и делали выводы о том, как они ведут себя в разных ситуациях, насколько эффективно взаимодействуют в команде, какие профессиональные навыки демонстрируют и как решают большой объем задач за короткий промежуток времени.
«Результатом этого конкурса является то, что Пензенская область пополнится новыми интересными молодыми профессиональными кадрами, мы сможем укрепить наш кадровый резерв областной. Я думаю, что целый ряд из присутствующих здесь, в зале, сможет получить интересные предложения буквально в октябре месяце и, [...] если, конечно, вас устроят эти предложения, продолжить работу уже в новом качестве», — сказал он.
Глава региона поздравил участников, преодолевших все этапы достаточно жесткого, по его словам, кадрового отбора.
«Вы на самом деле молодцы. Думаю, что этот опыт, который впервые в Пензенской области был обкатан, не будет забыт. Я думаю, что здесь, на нашей пензенской земле, это станет традицией — конкурсная система отбора управленческих кадров, что в целом в последующем изменит, наверное, подходы к формированию корпуса управления нашим регионом», — подчеркнул Олег Мельниченко.
В свою очередь председатель наблюдательного совета проекта «Пензенская область — регион возможностей», генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров предположил, что данный конкурс изменит жизнь каждого участника к лучшему.
По его мнению, завершившийся проект полностью оправдал ожидания.
«Конкурс помог не просто отобрать грамотных, мотивированных управленцев. Он заложил высочайшие стандарты для дальнейшей кадровой работы органов государственной власти в нашем регионе», — сказал бизнесмен.
Затем состоялось награждение 48 победителей. Все они будут включены в резерв управленческих кадров Пензенской области и примут участие в образовательной программе «Развитие управленческих навыков руководителя».
Из них 10 победителей, набравших наибольшее количество баллов, получат возможность пройти обучение в одном из ведущих вузов России и отправиться за рубеж на стажировку.
Победители, набравшие наивысшие баллы в финале проекта «Пензенская область — регион возможностей»:
1. Андреев Павел Евгеньевич;
2. Багаева Дарья Николаевна;
3. Ильина Юлия Сергеевна;
4. Лобанов Денис Сергеевич;
5. Матюшин Никита Михайлович;
6. Скопина Юлия Сергеевна;
7. Тактаев Михаил Петрович;
8. Шамшин Сергей Сергеевич;
9. Юрина Мария Андреевна;
10. Яковлев Евгений Юрьевич.
Остальные победители проекта «Пензенская область — регион возможностей»:
1. Анохина Роза Михайловна;
2. Анютин Эдуард Владимирович;
3. Арасланкин Сергей Валерьевич;
4. Байдаров Илья Сергеевич;
5. Банцекин Александр Юрьевич;
6. Березин Сергей Алексеевич;
7. Бисеров Юрий Николаевич;
8. Вишняков Сергей Сергеевич;
9. Вишнякова Анна Павловна;
10. Гришин Евгений Викторович;
11. Джамалов Мухаммад Бадрудинович;
12. Дмитриева Марина Олеговна;
13. Иванов-Ватащенко Олег Борисович;
14. Исаев Сергей Валерьевич;
15. Кирюшина Юлия Владимировна;
16. Климанов Денис Евгеньевич;
17. Князькова Анна Владимировна;
18. Кобзун Ксения Витальевна;
19. Ковригин Вадим Валерьевич;
20. Козин Михаил Юрьевич;
21. Колобов Артем Анатольевич;
22. Костромин Алексей Иванович;
23. Куликов Павел Владимирович;
24. Лазарев Максим Викторович;
25. Мебония Кристина Гулвардиевна;
26. Новиков Максим Владимирович;
27. Пигас Полина Игоревна;
28. Прохоренков Павел Владимирович;
29. Романович Артем Вячеславович;
30. Сафронкин Дмитрий Геннадьевич;
31. Симонов Денис Юрьевич;
32. Словеснова Кристина Станиславовна;
33. Смирнов Дмитрий Сергеевич;
34. Уртюков Алексей Енаевич;
35. Фурасьев Дмитрий Юрьевич;
36. Хаенок Степан Васильевич;
37. Христофоров Владимир Владимирович;
38. Шебнев Игорь Юрьевич.