Объявлены победители проекта «Пензенская область — регион возможностей» Общество

Пенза, 9 сентября 2021. PenzaNews. Победители кадрового проекта «Пензенская область — регион возможностей» объявлены в ходе церемонии, состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 9 сентября.

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Обращаясь к финалистам, временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко отметил, что в ходе заключительного этапа эксперты внимательно наблюдали за конкурсантами и делали выводы о том, как они ведут себя в разных ситуациях, насколько эффективно взаимодействуют в команде, какие профессиональные навыки демонстрируют и как решают большой объем задач за короткий промежуток времени.

«Результатом этого конкурса является то, что Пензенская область пополнится новыми интересными молодыми профессиональными кадрами, мы сможем укрепить наш кадровый резерв областной. Я думаю, что целый ряд из присутствующих здесь, в зале, сможет получить интересные предложения буквально в октябре месяце и, [...] если, конечно, вас устроят эти предложения, продолжить работу уже в новом качестве», — сказал он.

Глава региона поздравил участников, преодолевших все этапы достаточно жесткого, по его словам, кадрового отбора.

«Вы на самом деле молодцы. Думаю, что этот опыт, который впервые в Пензенской области был обкатан, не будет забыт. Я думаю, что здесь, на нашей пензенской земле, это станет традицией — конкурсная система отбора управленческих кадров, что в целом в последующем изменит, наверное, подходы к формированию корпуса управления нашим регионом», — подчеркнул Олег Мельниченко.

В свою очередь председатель наблюдательного совета проекта «Пензенская область — регион возможностей», генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров предположил, что данный конкурс изменит жизнь каждого участника к лучшему.

По его мнению, завершившийся проект полностью оправдал ожидания.

«Конкурс помог не просто отобрать грамотных, мотивированных управленцев. Он заложил высочайшие стандарты для дальнейшей кадровой работы органов государственной власти в нашем регионе», — сказал бизнесмен.

Затем состоялось награждение 48 победителей. Все они будут включены в резерв управленческих кадров Пензенской области и примут участие в образовательной программе «Развитие управленческих навыков руководителя».

Из них 10 победителей, набравших наибольшее количество баллов, получат возможность пройти обучение в одном из ведущих вузов России и отправиться за рубеж на стажировку.

Победители, набравшие наивысшие баллы в финале проекта «Пензенская область — регион возможностей»:

1. Андреев Павел Евгеньевич;

2. Багаева Дарья Николаевна;

3. Ильина Юлия Сергеевна;

4. Лобанов Денис Сергеевич;

5. Матюшин Никита Михайлович;

6. Скопина Юлия Сергеевна;

7. Тактаев Михаил Петрович;

8. Шамшин Сергей Сергеевич;

9. Юрина Мария Андреевна;

10. Яковлев Евгений Юрьевич.

Остальные победители проекта «Пензенская область — регион возможностей»:

1. Анохина Роза Михайловна;

2. Анютин Эдуард Владимирович;

3. Арасланкин Сергей Валерьевич;

4. Байдаров Илья Сергеевич;

5. Банцекин Александр Юрьевич;

6. Березин Сергей Алексеевич;

7. Бисеров Юрий Николаевич;

8. Вишняков Сергей Сергеевич;

9. Вишнякова Анна Павловна;

10. Гришин Евгений Викторович;

11. Джамалов Мухаммад Бадрудинович;

12. Дмитриева Марина Олеговна;

13. Иванов-Ватащенко Олег Борисович;

14. Исаев Сергей Валерьевич;

15. Кирюшина Юлия Владимировна;

16. Климанов Денис Евгеньевич;

17. Князькова Анна Владимировна;

18. Кобзун Ксения Витальевна;

19. Ковригин Вадим Валерьевич;

20. Козин Михаил Юрьевич;

21. Колобов Артем Анатольевич;

22. Костромин Алексей Иванович;

23. Куликов Павел Владимирович;

24. Лазарев Максим Викторович;

25. Мебония Кристина Гулвардиевна;

26. Новиков Максим Владимирович;

27. Пигас Полина Игоревна;

28. Прохоренков Павел Владимирович;

29. Романович Артем Вячеславович;

30. Сафронкин Дмитрий Геннадьевич;

31. Симонов Денис Юрьевич;

32. Словеснова Кристина Станиславовна;

33. Смирнов Дмитрий Сергеевич;

34. Уртюков Алексей Енаевич;

35. Фурасьев Дмитрий Юрьевич;

36. Хаенок Степан Васильевич;

37. Христофоров Владимир Владимирович;

38. Шебнев Игорь Юрьевич.