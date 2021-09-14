В Пензенской области изменили условия посещения мероприятий Общество

Пенза, 14 сентября 2021. PenzaNews. Изменения, касающиеся условий посещения мероприятий, внесены в постановление губернатора Пензенской области №27, согласно которому в регионе действуют ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко подписал соответствующее постановление во вторник, 14 сентября.

Согласно тексту документа, подпункт 14.10 пункта 14, в котором перечислены условия перехода региона на третий этап снятия ограничений, изложен в новой редакции.

«Проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий [разрешается] при условии их проведения с очным присутствием граждан в количестве не более 50% от общей вместимости места их проведения в помещениях, имеющих отдельный наружный (уличный) вход, и в сооружениях открытого типа с установленным количеством посадочных мест, а также при наличии у граждан: либо QR-кода, которым подтверждается получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации; либо отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследование). Результат лабораторного исследования является действительным в течение трех календарных дней со дня проведения исследования; либо сведений о перенесенных заболеваниях новой коронавирусной инфекции (если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев)», — сказано в постановлении.

Документ, который обнародован на сайте правительства Пензенской области, вступает в силу со дня официального опубликования.