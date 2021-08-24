В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено до конца сентября Общество

Пенза, 24 августа 2021. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до конца сентября. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, изложенных в письме от 24 августа.

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«В пункте 3 в абзаце первом слова «по 31 августа 2021 года включительно» заменить словами «по 30 сентября 2021 года включительно», — сказано в документе.

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В нем добавляется, что подпункт 3.1, в котором говорится о запрете проведения публичных и иных массовых мероприятий, теперь содержит новые исключения.

«Дополнить подпункт 3.1 после слов «развитию экспорта российских товаров» словами «форумов (симпозиумов, конференций) в сфере медицины и медицинской промышленности; конкурсов регионального и федерального значения в сфере кадровой политики и в сфере создания условий для развития и реализации способностей обучающихся», — отмечается в постановлении.

Документ, который обнародован на сайте правительства Пензенской области, вступает в силу со дня официального опубликования.