Каширский стал первым награжденным почетной грамотой Пензенской области Общество

Пенза, 16 сентября 2021. PenzaNews. Художественный руководитель и главный дирижер губернаторской симфонической капеллы ГАУК «Пензаконцерт», заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский стал первым человеком, который удостоен новой региональной награды — почетной грамоты Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

Он отмечен за многолетнюю творческую и просветительскую деятельность, признанный талант, профессиональное мастерство и большой вклад в развитие культуры.

Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко вручил Владимиру Каширскому почетную грамоту в ходе церемонии, состоявшейся в круглом зале областного правительства в четверг, 16 сентября.

«Мы отдаем должное Вашим заслугам, выражаем признательность за высокий профессионализм, ответственность, эффективную деятельность в интересах жителей Пензенской области», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 июля 2021 года в ходе 42-й очередной сессии Законодательного собрания был принят региональный закон о «Почетной грамоте Пензенской области».

Согласно положению о почетной грамоте Пензенской области, эта награда является формой поощрения граждан и коллективов организаций за заслуги в экономике, строительстве, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте, обеспечении безопасности, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, благотворительной деятельности и за иные.