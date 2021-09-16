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Мэрия Пензы распределила гранты на обустройство игровых и спортплощадок в 17 дворах

15:40 | 16.09.2021 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2021. PenzaNews. 17 некоммерческих организаций получат гранты на обустройство игровых и спортивных площадок во дворах по итогам проведенного администрацией Пензы конкурса социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления и инициатив жителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Мэрия Пензы распределила гранты на обустройство игровых и спортплощадок в 17 дворах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В бюджете города Пензы на предоставление грантов предусмотрено 25,7 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что обязательным условием выделения денежных средств является софинансирование со стороны ТСЖ, ЖСК или другой организации, заявившей проект в рамках конкурсного отбора.

Из сообщения следует, что на благоустройство двух дворовых территорий в Железнодорожном районе будет направлено около 2 млн. рублей, шести в Ленинском районе — более 10,9 млн. рублей, шести в Октябрьском районе — почти 7,9 млн. рублей, трех в Первомайском районе — около 4,8 млн. рублей.

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