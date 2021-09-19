В Пензе работы в рамках выполнения наказов избирателей вступили в завершающую стадию Общество

Пенза, 19 сентября 2021. PenzaNews. Работы по благоустройству дворовых территорий, в том числе по оборудованию детских и игровых площадок, которые организованы в рамках выполнения наказов избирателей на 2021 год, вступили в Пензе в завершающую стадию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«По трем муниципальным контрактам обновлено покрытие во дворах в Ленинском, Железнодорожном, Первомайском районах. Новый асфальт появился на общей площади более 7 тыс. 403 кв. метров дорог, 2 тыс. 53,5 кв. метра тротуаров, 4 тыс. 126 кв. метров проездов по 50 адресам», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в Октябрьском районе подрядчик до 30 сентября приведет в порядок 5 тыс. 955,6 кв. метра дорог и 1 тыс. 614,9 кв. метра тротуаров по 34 адресам.

«Завершается установка детского и спортивного оборудования на территории Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов. В настоящее время элементы установлены по 49 адресам», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что в Железнодорожном районе по 19 адресам было установлено детское игровое оборудование, но в ходе приемки работ вскрыты недостатки, в связи с чем в адрес подрядной организации направлен акт с целью устранения недочетов.

Из сообщения следует, что всего управлением ЖКХ Пензы заключено восемь муниципальных контрактов на сумму свыше 26 млн. рублей в рамках выполнения наказов избирателей: четыре — на ремонт асфальтового покрытия и столько же — на установку детских игровых, спортивных элементов и малых архитектурных форм.